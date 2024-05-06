Врач-эндокринолог рассказала, как правильно выбрать бутилированную воду
Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско рассказала в интервью «ФедералПресс», как выбрать безопасную бутилированную воду.
Прежде всего, отметила врач, вода должна быть чистой, то есть лишь в определенных концентрациях содержать в себе некоторые соли и примеси.
Кроме того, специалист добавила, что изготовители бутилированной воды должны выполнять все предписания по ее упаковке и очистке. Если они будут выполняться согласно ГОСТу, такая вода безопасна для здоровья.
Тараско напомнила, что нормы содержания тех или иных элементов разнятся для детей и взрослых — в детской бутилированной воде содержание солей должно быть снижено.
Содержание же в бутилированной воде нанопластика должно быть тщательно изучено, указала эксперт. Согласно исследованиям, вода в металлических бланках содержит в себе больше пластика, чем в пластмассовых, его влияние на организм также до конца не изучено.
Впрочем, подытожила Тараско, необходимо сокращать контакт с пластиком при употреблении воды. Эффективным решением станет установка дома фильтра для воды — так будет лучше и для здоровья, и для экологии.
Ранее президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков заявил, что выводы о наличии и опасности частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны
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