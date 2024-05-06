Депутат Мажуга: Госдума утвердит кандидатуру премьер-министра 10 мая
Кандидатура премьер-министра РФ будет утверждена Госдумой 10 мая. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Александр Мажуга.
По его словам, 7 мая пройдёт церемония инаугурации президента России. В соответствии с законом, в этот же день свои полномочия должно сложить правительство страны.
«После чего нам, впервые в истории российского парламентаризма, предстоит по представлению президента утвердить кандидатуры председателя правительства, а также его заместителей и федеральных министров», - написал Мажуга.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая церемония инаугурация является очередным поводом для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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