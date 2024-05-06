Депутат Мажуга: Госдума утвердит кандидатуру премьер-министра 10 мая

По его словам, 7 мая пройдёт церемония инаугурации президента России. В соответствии с законом, в этот же день свои полномочия должно сложить правительство страны.

«После чего нам, впервые в истории российского парламентаризма, предстоит по представлению президента утвердить кандидатуры председателя правительства, а также его заместителей и федеральных министров», - написал Мажуга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая церемония инаугурация является очередным поводом для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

