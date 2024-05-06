Самолет Москва - Оренбург перестал отображаться на картах Flightradar

Самолет Москва - Оренбург пропал с радаров сервиса для отслеживания полетов Flightradar.

Новость дополняется.

По данным СМИ, самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Отмечается, что борт подал сигнал тревоги над Нижегородской областью. Отмечается, что воздушное судно стало резко снижаться и летело на высоте трех километров.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, в самолете могла произойти разгерметизация.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что борт взял курс на Нижний Новгород из-за технических неполадок.

Upd: Посадка рейса Airbus A-321, летевшего из Москвы в Оренбург, планируется в Шереметьево в 15:10, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

