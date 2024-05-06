Минобороны: Черноморский флот уничтожил пять беспилотных катеров ВСУ
6 мая 202414:02
Силами Черноморского флота ликвидировано пять беспилотных катеров ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что украинская техника была уничтожена близ северо-западного побережья Крымского полуострова.
Ранее сообщалось, что боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами нового поколения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru