Минобороны: Черноморский флот уничтожил пять беспилотных катеров ВСУ

Силами Черноморского флота ликвидировано пять беспилотных катеров ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что украинская техника была уничтожена близ северо-западного побережья Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами нового поколения.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияЛиквидацияВСУЧерноморский Флот РФМинобороны РФ

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