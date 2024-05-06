Ученые выяснили, что древний Марс был пригоден для жизни

Согласно данным, инструмент ChemCam на борту марсохода НАСА Curiosity нашел повышенное содержание марганца в породах дна озера в формации Мюррей, которая расположена в древнем марсианском кратере Гейла. Авторы отмечают, что в крупнозернистых породах обнаружено обогащение марганцем до 45 раз и железом до 1,5 раза по сравнению со средним химическим составом мелкозернистых пород формации. Указывается, что такие отложения образовались в реке, дельте или вблизи береговой линии древнего озера.

Так, исследователи рассмотрели разные механизмы осаждения оксида железомарганца в этом месте, в том числе осаждения из озерной воды вдоль берега озера и осаждения из грунтовых вод, проникающих через пористые пески вдоль берега озера. Согласно данным, все возможные пути требуют сильно окислительных условий, подобных тем, что существуют на Земле.

Ранее действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН отметил, что китайский зонд «Чанъэ-6» не сможет подтвердить или опровергнуть присутствие американцев на Луне, так как аппарат не будет проводить высокодетальную съемку лунной поверхности, передает «Радиоточка НСН».

