СМИ: В Москве прошли обыски у журналистки Кеворковой

Правоохранительные органы проводят обыски в квартире журналистки и писательницы Надежды Кеворковой, сообщают «Известия».

Причиной для обысков назван тот факт, что женщина разделяет радикальную исламскую идеологию, а также то, что она публиковала материалы, которые оправдывали деятельность террористов.

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В частности, Кеворкова в своем телеграм-канале публиковала посты о деятельности банды Шамиля Басаева и комментировала политику «Движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Обыски проходили в утреннее время, 6 мая, в сопровождении спецподразделения МВД. Уточняется, что журналистка сама впустила сотрудников и сопротивления не оказывала.

Ранее стало известно, что в Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (еще известная как «Фалунь Дафа», признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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