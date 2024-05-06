СМИ: В Москве прошли обыски у журналистки Кеворковой

В частности, Кеворкова в своем телеграм-канале публиковала посты о деятельности банды Шамиля Басаева и комментировала политику «Движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Обыски проходили в утреннее время, 6 мая, в сопровождении спецподразделения МВД. Уточняется, что журналистка сама впустила сотрудников и сопротивления не оказывала.

Ранее стало известно, что в Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (еще известная как «Фалунь Дафа», признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

