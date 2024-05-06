СМИ: В Москве прошли обыски у журналистки Кеворковой
Правоохранительные органы проводят обыски в квартире журналистки и писательницы Надежды Кеворковой, сообщают «Известия».
Причиной для обысков назван тот факт, что женщина разделяет радикальную исламскую идеологию, а также то, что она публиковала материалы, которые оправдывали деятельность террористов.
В частности, Кеворкова в своем телеграм-канале публиковала посты о деятельности банды Шамиля Басаева и комментировала политику «Движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).
Обыски проходили в утреннее время, 6 мая, в сопровождении спецподразделения МВД. Уточняется, что журналистка сама впустила сотрудников и сопротивления не оказывала.
Ранее стало известно, что в Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (еще известная как «Фалунь Дафа», признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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