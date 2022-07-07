Кива заявил, что многие представители украинских властей готовы поддержать Россию
Среди высшего руководства в Киеве есть много ждущих поддержать российскую спецоперацию по денацификации, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
По его словам, уже два парламентария Украины сложили мандаты и активно работают вместе с Москвой, чтобы освободить страну от киевского режима.
Кава отметил, что еще как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины.
Ранее Кива заявил со ссылкой на источник, что генштаб ВСУ и польское командование закончили планирование операции по заходу польской армии на территорию западной Украины.
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