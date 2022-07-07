Кива заявил, что многие представители украинских властей готовы поддержать Россию

По его словам, уже два парламентария Украины сложили мандаты и активно работают вместе с Москвой, чтобы освободить страну от киевского режима.

Кава отметил, что еще как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины.

Ранее Кива заявил со ссылкой на источник, что генштаб ВСУ и польское командование закончили планирование операции по заходу польской армии на территорию западной Украины.

