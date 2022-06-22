Экс-депутат Верховной рады Кива рассказал, когда на Украину войдут польские войска

Собеседник экс-парламентария утверждает, что это произойдёт в конце июля текущего года.

«Начало польской «миротворческой миссии» намечено на конец июля, по прогнозам генштаба Украины - к моменту полного уничтожения группировки ВСУ на Донбассе и окончательной потери Луганской и Донецких областей», - написал Кива.

Экс-депутат также отметил, что его источник назвал ситуацию с Литвой и Калининградом, «отвлекающим маневром».

Ранее директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша, при содействии США, прорабатывает планы установления своего военно-политического контроля над «историческими владениями» на Украине.

