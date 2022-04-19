Экс-депутат Рады Кива попросит политического убежища в России

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил о намерении просить политического убежища в России. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале.

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«Требование у Москвы от террористического режима [президента Украины Владимира] Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном — их желании меня убить. Сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», — подчеркнул Кива.

По словам политика, украинские власти массово уничтожают собственный народ и избавляются от неугодных людей, нарушая все нормы закона, пишет Ura.ru. Кива указал, что это повлияло на его решение просить политического убежища в РФ.

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