Нужен ли Киеву мир? Россия требует от Украины гуманитарный коридор

По оценке Баширова, одной из важных тем переговоров, где есть точки соприкосновения, должны стать гуманитарные вопросы:

«Речь идёт о положении граждан Украины в городах и посёлках, где сейчас происходят боевые столкновения. Российская сторона заявляет, что она готова открывать гуманитарные коридоры. Однако нацбаты и вооружённые силы Украины не дают гражданам выходить из этих населённых пунктов, используя их как щит. Поэтому российская сторона будет в первую очередь говорить о необходимости дать возможность желающим людям покинуть свои жилища в безопасном режиме. Сегодня жители пытаются выбраться из населённых пунктов, а их просто расстреливают на выезде», - заявил он.

Вторая тема, по словам эксперта, касается гуманитарного положения тех территорий, откуда ВСУ и нацбаты уже выбиты.

«Туда пока ещё только направляется гуманитарная помощь – из Крыма идут колонны из других российских регионов. Завозятся продовольствие и медикаменты, предпринимаются пытаются восстановить системы жизнеобеспечения, которые были разбиты теми же нацбатами. Однако украинская сторона не хочет обсуждать эти темы», - подчеркнул Марат Баширов.