Нужен ли Киеву мир? Россия требует от Украины гуманитарный коридор

Политолог Марат Баширов назвал НСН темы второго раунда переговоров России и Украины, по которым возможны точки соприкосновения.

Киевскому режиму не нужен мир - так политолог Марат Баширов прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» начало второго раунда российско-украинских переговоров. Представители конфликтующих государств приступили к переговорам около 18 часов по московскому времени.

«Как и во время первого раунда российская делегация ждала украинскую полдня. Откровенная затяжка не понятно для чего – у вас люди гибнут, а вы где-то прохлаждаетесь! Кроме того, обратите внимание, на чём прилетели на переговоры представители Украины. Это американские вертолёты Black Hawk. Данный факт как-то немного настораживает и расстраивает, поскольку означает, что эти ребята очень управляемы теми, кто предоставляет им эти вертолёты», - отметил политолог.

Встреча проходит на территории Белоруссии в Беловежской пуще. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

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По оценке Баширова, одной из важных тем переговоров, где есть точки соприкосновения, должны стать гуманитарные вопросы:

«Речь идёт о положении граждан Украины в городах и посёлках, где сейчас происходят боевые столкновения. Российская сторона заявляет, что она готова открывать гуманитарные коридоры. Однако нацбаты и вооружённые силы Украины не дают гражданам выходить из этих населённых пунктов, используя их как щит. Поэтому российская сторона будет в первую очередь говорить о необходимости дать возможность желающим людям покинуть свои жилища в безопасном режиме. Сегодня жители пытаются выбраться из населённых пунктов, а их просто расстреливают на выезде», - заявил он.

Вторая тема, по словам эксперта, касается гуманитарного положения тех территорий, откуда ВСУ и нацбаты уже выбиты.

«Туда пока ещё только направляется гуманитарная помощь – из Крыма идут колонны из других российских регионов. Завозятся продовольствие и медикаменты, предпринимаются пытаются восстановить системы жизнеобеспечения, которые были разбиты теми же нацбатами. Однако украинская сторона не хочет обсуждать эти темы», - подчеркнул Марат Баширов.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что решение ситуации на Украине будет найдено. При этом, по его словам, Москва доведёт до конца демилитаризацию в этой стране даже при достижении мирных договоренностей.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев на переговорах не уступит в вопросах территориальной целостности, а будет обсуждать создание гуманитарных коридоров, прекращение огня и возвращение к ситуации до начала спецоперации РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьПереговорыУкраина
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