Нужен ли Киеву мир? Россия требует от Украины гуманитарный коридор
Политолог Марат Баширов назвал НСН темы второго раунда переговоров России и Украины, по которым возможны точки соприкосновения.
Киевскому режиму не нужен мир - так политолог Марат Баширов прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» начало второго раунда российско-украинских переговоров. Представители конфликтующих государств приступили к переговорам около 18 часов по московскому времени.
«Как и во время первого раунда российская делегация ждала украинскую полдня. Откровенная затяжка не понятно для чего – у вас люди гибнут, а вы где-то прохлаждаетесь! Кроме того, обратите внимание, на чём прилетели на переговоры представители Украины. Это американские вертолёты Black Hawk. Данный факт как-то немного настораживает и расстраивает, поскольку означает, что эти ребята очень управляемы теми, кто предоставляет им эти вертолёты», - отметил политолог.
Встреча проходит на территории Белоруссии в Беловежской пуще. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
По оценке Баширова, одной из важных тем переговоров, где есть точки соприкосновения, должны стать гуманитарные вопросы:
«Речь идёт о положении граждан Украины в городах и посёлках, где сейчас происходят боевые столкновения. Российская сторона заявляет, что она готова открывать гуманитарные коридоры. Однако нацбаты и вооружённые силы Украины не дают гражданам выходить из этих населённых пунктов, используя их как щит. Поэтому российская сторона будет в первую очередь говорить о необходимости дать возможность желающим людям покинуть свои жилища в безопасном режиме. Сегодня жители пытаются выбраться из населённых пунктов, а их просто расстреливают на выезде», - заявил он.
Вторая тема, по словам эксперта, касается гуманитарного положения тех территорий, откуда ВСУ и нацбаты уже выбиты.
«Туда пока ещё только направляется гуманитарная помощь – из Крыма идут колонны из других российских регионов. Завозятся продовольствие и медикаменты, предпринимаются пытаются восстановить системы жизнеобеспечения, которые были разбиты теми же нацбатами. Однако украинская сторона не хочет обсуждать эти темы», - подчеркнул Марат Баширов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что решение ситуации на Украине будет найдено. При этом, по его словам, Москва доведёт до конца демилитаризацию в этой стране даже при достижении мирных договоренностей.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев на переговорах не уступит в вопросах территориальной целостности, а будет обсуждать создание гуманитарных коридоров, прекращение огня и возвращение к ситуации до начала спецоперации РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Авиакомпания S7 отменяет значительную часть рейсов за рубеж
- Нужен ли Киеву мир? Россия требует от Украины гуманитарный коридор
- Нарышкин объяснил значение нейтрального статуса Украины для России
- Туры в Турцию подорожали более чем на 80%
- Сеть магазинов Mango прекратила работу в России
- «Худшее впереди»: Макрон после разговора с Путиным об Украине
- Песков усомнился в возможности призыва в Донбасс участников незаконных акций
- 112: Жириновского снова ввели в медикаментозный сон
- Рубль укрепляется на фоне старта второго этапа российско-украинских переговоров
- В Госдуму внесли проект о призыве на службу в Донбасс лиц участников акций против ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru