Американский генерал призвал дать Киеву разрешение и оружие для удара по России
Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны предоставить Украине оружие для удара вглубь России, сообщил в эфире «24 канала» американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.
По его словам, необходимо разрешить Киеву провести такие атаки, так как требование не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы является «огромной стратегической ошибкой».
Арнольд считает, что ВСУ следует атаковать объекты, расположенные «в сотнях километров вглубь России». Генерал в отставке высказался за то, чтобы передать украинским властям зенитно-ракетный комплекс Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, а также самолеты и боевые дроны.
Напомним, страны Балтии и Восточной Европы обратились к Вашингтону с просьбой увеличить оборонное производство и ускорить производство оружия для «сдерживания России». Например, Эстонии требуются РЗСО HIMARS, беспилотники Reaper для наблюдения и «точных ударов», а также радиолокационные системы.
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