Патрушев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и их вассалы делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, с этой целью наращиваются поставки вооружения и военной техники, которое затем «используется против мирных граждан».
Он отметил, что ни помощь Запада, ни санкции, не помешают России достичь всех целей специальной военной операции.
«Несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», - заключил Патрушев.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что призывать к ответственности пора не только киевские власти, но и их западных спонсоров, накачивающих украинские войска оружием, пишут «Известия».
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