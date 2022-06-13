Киев ввел запрет на экспорт угля, мазута и газа

Украинский кабмин ввел запрет на экспорт газа, угля и мазута, произведенного в стране.

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Решение принято в связи с расширением перечня товаров, «экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год» в соответствии с правительственным постановлением.

Документ дополнен газом, углем и мазутом, добытыми на Украине. На них установлены нулевые квоты, отмечает РИА Новости.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина временно прекратит экспорт угля и газа в другие государства, чтобы пережить зиму. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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