В России заявили, что нормальная женщина сбежит от Дурова
Нормальная женщина, скорее всего, сбежит от такого человека, как основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом Life.ru заявила психолог Марианна Абравитова.
Комментируя слухи о возможном расставании Дурова основателя Telegram с Юлией Вавиловой, она указала, что если человек, в первую очередь, выстраивает жизнь вокруг собственных идей, режима и представлений об идеале, то его партнёр может постепенно оказаться на втором плане.
По мнению эксперта, в таких случаях женщина «может быть лишь аксессуаром или маткой, которая рожает детей». Однако такой союз всё же способен на долгое существование, если мужчину получает желаемый образ пары, а женщина — статус, финансовую стабильность или другие значимые преимущества.
«Женщины, которые приспосабливаются к таким мужчинам, вряд ли их любят... Поэтому, если нормальную женщину вдруг занесёт в союз с таким мужчиной, она не выдержит. Она либо сгорит, либо исстрадается, либо убежит», - заключила психолог.
Ранее Абравитова заявила, что холода в преддверии отопительного сезона могут провоцировать серьезные семейные конфликты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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