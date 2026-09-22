В России заявили, что нормальная женщина сбежит от Дурова

Комментируя слухи о возможном расставании Дурова основателя Telegram с Юлией Вавиловой, она указала, что если человек, в первую очередь, выстраивает жизнь вокруг собственных идей, режима и представлений об идеале, то его партнёр может постепенно оказаться на втором плане.

По мнению эксперта, в таких случаях женщина «может быть лишь аксессуаром или маткой, которая рожает детей». Однако такой союз всё же способен на долгое существование, если мужчину получает желаемый образ пары, а женщина — статус, финансовую стабильность или другие значимые преимущества.

«Женщины, которые приспосабливаются к таким мужчинам, вряд ли их любят... Поэтому, если нормальную женщину вдруг занесёт в союз с таким мужчиной, она не выдержит. Она либо сгорит, либо исстрадается, либо убежит», - заключила психолог.

Ранее Абравитова заявила, что холода в преддверии отопительного сезона могут провоцировать серьезные семейные конфликты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

