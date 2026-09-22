Военэксперт Матвийчук рассказал о значении котла в Доброполье в ДНР

Окружение ВСУ в Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) говорит о выравнивании линии фронта. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал военный эксперт, полковник с боевым опытом, бывший разведчик Анатолий Матвийчук.

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Он напомнил об аналогичном котле на Харьковском направлении, который вплотную примыкает к Запорожскому.

«Мы выравниваем линию фронта и уничтожаем противника. В Доброполье где-то приблизительно от 800 до 1000 человек в окружении уже, идёт их огневое уничтожение», — отметил эксперт.

Матвийчук добавил, что огневое окружение ВСУ в Доброполье открывает путь российской армии на Краматорск.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Донбасс полностью перейдёт под контроль России в ближайшей перспективе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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