Военэксперт Матвийчук рассказал о значении котла в Доброполье в ДНР

Он напомнил об аналогичном котле на Харьковском направлении, который вплотную примыкает к Запорожскому.

«Мы выравниваем линию фронта и уничтожаем противника. В Доброполье где-то приблизительно от 800 до 1000 человек в окружении уже, идёт их огневое уничтожение», — отметил эксперт.

Матвийчук добавил, что огневое окружение ВСУ в Доброполье открывает путь российской армии на Краматорск.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Донбасс полностью перейдёт под контроль России в ближайшей перспективе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

