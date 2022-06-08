Зеленский: Украина приостановит продажу угля и газа за рубеж

Зеленский отметил, что украинцев ждет «самая сложная зима» в связи с военными действиями на территории страны.

Он также подчеркнул, что все запасы энергоресурсов будут направлены на внутренние потребности страны.

Ранее, во вторник, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля в стране сократилась примерно на треть с начала военной операции. Он также рекомендовал гражданам Украины готовиться к сложнейшему в истории государства отопительному сезону.

