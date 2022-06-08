Зеленский: Украина приостановит продажу угля и газа за рубеж
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина временно прекратит экспорт угля и газа в другие государства, чтобы пережить зиму. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что украинцев ждет «самая сложная зима» в связи с военными действиями на территории страны.
Он также подчеркнул, что все запасы энергоресурсов будут направлены на внутренние потребности страны.
Ранее, во вторник, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля в стране сократилась примерно на треть с начала военной операции. Он также рекомендовал гражданам Украины готовиться к сложнейшему в истории государства отопительному сезону.
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