Россиянам объяснили, что за прохождение тестового задания можно трребовать оплату
Выполнение тестового задания при попытке устроиться на работу ещё не означает, что организация автоматически получает право на его использовании в коммерческих целях. Об этом в беседе «Газетой.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров.
По его словам, самостоятельный творческий результат, например, текст, дизайн, фотография или программный код, созданный в рамках теста, может охраняться авторским правом. И для его коммерческого использования потребуется договор с создателем.
Эксперт отметил, что перед выполнением тестового задания следует уточнить условия. И если будет указано, что полученный результат передаётся компании, то ситуация будет одной.
«Если же задание предоставлялось исключительно для оценки профессиональных навыков, а компания, например, включила материал в коммерческий продукт, у автора возникают основания требовать прекращения несогласованного использования и/или оплаты компенсации», — указал Егоров.
Юрист добавил, что для обращения в суд потребуется зафиксировать нарушение, предоставить исходники и переписку с компанией, сделать скриншоты публикаций или рекламных материалов.
Ранее аналитики IT-компании «Инфосистемы Джет» выяснили, что около 55% российских IT-специалистов обманывают работодателей во время трудоустройства на работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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