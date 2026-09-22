Россиянам объяснили, что за прохождение тестового задания можно трребовать оплату

Выполнение тестового задания при попытке устроиться на работу ещё не означает, что организация автоматически получает право на его использовании в коммерческих целях. Об этом в беседе «Газетой.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров.

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По его словам, самостоятельный творческий результат, например, текст, дизайн, фотография или программный код, созданный в рамках теста, может охраняться авторским правом. И для его коммерческого использования потребуется договор с создателем.

Эксперт отметил, что перед выполнением тестового задания следует уточнить условия. И если будет указано, что полученный результат передаётся компании, то ситуация будет одной.

«Если же задание предоставлялось исключительно для оценки профессиональных навыков, а компания, например, включила материал в коммерческий продукт, у автора возникают основания требовать прекращения несогласованного использования и/или оплаты компенсации», — указал Егоров.

Юрист добавил, что для обращения в суд потребуется зафиксировать нарушение, предоставить исходники и переписку с компанией, сделать скриншоты публикаций или рекламных материалов.

Ранее аналитики IT-компании «Инфосистемы Джет» выяснили, что около 55% российских IT-специалистов обманывают работодателей во время трудоустройства на работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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