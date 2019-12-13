Киев теряет уверенность в возвращении Донбасса

Часть украинских территорий может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ», — написал Климкин в своем материале, опубликованном на сайте издания «Европейская правда». Экс-глава МИД Украины добавил, что это не его личное мнение – ряд украинских политиков также придерживается подобной точки зрения.

Климкин также рассказал, что существует несколько сценариев разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Так, Киев может «заморозить» его, но это даст России возможность нарушить статус-кво. В этом случае у Украины появятся дополнительные препятствия для того, чтобы войти в ЕС и НАТО, а возвращение территорий Донбасса затянется на неопределенный срок. Третий вариант, по мнению Климкина, предусматривает «борьбу до победы», но общество его вряд ли поддержит.

По мнению политолога Иван Мезюхо, новая украинская власть ничего не сделала, чтобы «сшить» свою государственность, заявил он в эфире НСН.

«Разные президенты, парламенты, политики сделали все, чтобы украинское государство разваливалось, а не группировалось вокруг какой-то единой цели. Нетерпимость в отношении политических оппонентов никуда не улетучилась. Поэтому, к сожалению, заявление Володина имеет под собой реальную основу. Вопрос в том, сорвется ли спусковой крючок, который сдерживает механизм окончательного развала страна, или найдутся политические силы, которые попытаются удержать в едином государстве то, что еще осталось», - отметил эксперт.