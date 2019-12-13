Киев теряет уверенность в возвращении Донбасса
Эксперты прокомментировали НСН опасения Украины о потере своих территорий.
Часть украинских территорий может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ», — написал Климкин в своем материале, опубликованном на сайте издания «Европейская правда». Экс-глава МИД Украины добавил, что это не его личное мнение – ряд украинских политиков также придерживается подобной точки зрения.
Климкин также рассказал, что существует несколько сценариев разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Так, Киев может «заморозить» его, но это даст России возможность нарушить статус-кво. В этом случае у Украины появятся дополнительные препятствия для того, чтобы войти в ЕС и НАТО, а возвращение территорий Донбасса затянется на неопределенный срок. Третий вариант, по мнению Климкина, предусматривает «борьбу до победы», но общество его вряд ли поддержит.
По мнению политолога Иван Мезюхо, новая украинская власть ничего не сделала, чтобы «сшить» свою государственность, заявил он в эфире НСН.
«Разные президенты, парламенты, политики сделали все, чтобы украинское государство разваливалось, а не группировалось вокруг какой-то единой цели. Нетерпимость в отношении политических оппонентов никуда не улетучилась. Поэтому, к сожалению, заявление Володина имеет под собой реальную основу. Вопрос в том, сорвется ли спусковой крючок, который сдерживает механизм окончательного развала страна, или найдутся политические силы, которые попытаются удержать в едином государстве то, что еще осталось», - отметил эксперт.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров опасается, что существует вероятность сбыться прогнозу Вячеслава Володина по поводу потери Украиной части областей. Об этом эксперт рассказал в эфире НСН.
«Политика, которую в предыдущие годы проводил экс-президент Петр Порошенко, была направлена на раскол украинского общества и дискредитацию нацменьшинств. Особенно это касалось русских. Устанавливалась неприязнь по языковому фактору и т.д. Эта история не закончена. Теперь все будет зависеть от того, насколько президент Зеленский будет готов пересмотреть подходы к гуманитарной политике, языковому вопросу и многим другим вещам, о чем он говорил в ходе избирательной кампании. Пока кроме слов, никаких действий со стороны Зеленского в этой сфере я не вижу. Команда, которую подобрал Зеленский, не способна сегодня урегулировать эти вопросы в той мере, в какой ожидают избиратели, поэтому последствия могут быть, какие угодно. Посмотрим еще, какие заявления будут сделаны по итогам встречи нормандской четверки», - отметил политик.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил вероятность потери Украиной ЛНР и ДНР, но не согласился со спикером Госдумы РФ в том, что из состава страны выйдут другие регионы.
«Думаю, есть риск потери Донецкого и Луганского регионов – тех, которые сегодня не контролируются Украиной. Такой риск есть. Это зависит от того, как поведет себя Украина. Что касается выхода других областей – не стал бы обсуждать этот вопрос, потому что сегодня таких предпосылок не вижу. Может быть, Володин что-то знает, чего я не знаю», - заявил политолог.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поведение украинской делегации форуме ООН по вопросам меньшинств, заявил, что проявление национализма и притеснение малых народов может вызвать выход из состава Украины некоторых областей. По его словам, украинским властям нужно понимать это и «не допускать нарушения прав и свобод» проживающих в стране этнических групп.
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