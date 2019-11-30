В Киеве заявили о пророческом прогнозе Володина про развал Украины
В Киеве политики и политологи проанализировали вероятность прогноза спикера Госдумы Вячеслава Володина о потере Украиной части регионов из-за процветания национализма в стране.
Власти Украины должны понимaть, что нaционaлизм и притеснение мaлых нaродов может спровоцировaть выход из ее состaвa некоторых облaстей, зaявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тaк он прокомментировaл срыв выступления депутaтa от Крымa Руслaнa Бaльбекa укрaинской делегaцией нa женевском форуме ООН.
По словaм Володинa, прервaв доклaд предстaвителя крымских тaтaр, Киев вновь покaзaл свою нетерпимость к мaлым нaродaм. Он отметил, что прaвa нaцменьшинств — русских, венгров и поляков — постоянно нaрушaются нa Укрaине, в чaстности их прaво нa язык, в то время кaк Киев вводит укрaинский кaк единственный госудaрственный и зaпрещaет использовaние нaционaльных языков в школaх. Он резюмировал, что национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей, пишет Газета.ру.
По мнению политолога Иван Мезюхо, новая украинская власть ничего не сделала, чтобы «сшить» свою государственность, заявил он в эфире НСН.
«Разные президенты, парламенты, политики сделали все, чтобы украинское государство разваливалось, а не группировалось вокруг какой-то единой цели. Нетерпимость в отношении политических оппонентов никуда не улетучилась. Поэтому, к сожалению, заявление Володина имеет под собой реальную основу. Вопрос в том, сорвется ли спусковой крючок, который сдерживает механизм окончательного развала страна, или найдутся политические силы, которые попытаются удержать в едином государстве то, что еще осталось», - отметил эксперт.
Его коллега, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил вероятность потери Украиной ЛНР и ДНР, но не согласился со спикером Госдумы РФ в том, что из составы «Незалежной» выйдут другие регионы.
«Думаю, есть риск потери Донецкого и Луганского регионов – тех, которые сегодня не контролируются Украиной. Такой риск есть. Это зависит от того, как поведет себя Украина. Что касается выхода других областей – не стал бы обсуждать этот вопрос, потому что сегодня таких предпосылок не вижу. Может быть, Володин что-то знает, чего я не знаю», - заявил политолог.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров опасается, что существует вероятность сбыться прогнозу Вячеслава Володина по поводу потери Украиной части областей. Об этом эксперт рассказал в эфире НСН.
«Политика, которую в предыдущие годы проводил экс-президент Петр Порошенко, была направлена на раскол украинского общества и дискредитацию нацменьшинств. Особенно это касалось русских. Устанавливалась неприязнь по языковому фактору и т.д. Эта история не закончена. Теперь все будет зависеть от того, насколько президент Зеленский будет готов пересмотреть подходы к гуманитарной политике, языковому вопросу и многим другим вещам, о чем он говорил в ходе избирательной кампании. Пока кроме слов, никаких действий со стороны Зеленского в этой сфере я не вижу. Команда, которую подобрал Зеленский, не способна сегодня урегулировать эти вопросы в той мере, в какой ожидают избиратели, поэтому последствия могут быть, какие угодно. Посмотрим еще, какие заявления будут сделаны по итогам встречи нормандской четверки», - отметил политик.
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