Экс-депутат Рады: На Украине нет согласия о будущем Донбасса

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии может состоятся 9 декабря в Париже. В ходе пресс-конференции в НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что стороны никак не могут найти компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе из-за того, что в самой Украине нет единого мнения по этому поводу.

«Внутри самой Украины по поводу Донбасса нет консенсуса: одни говорят, что Донбасс нужно интегрировать, другие кричат – «давайте мы построим стену». Внутри самой Украины нет согласия, именно поэтому вопрос не решается. А как тогда договариваться с ДНР и ЛНР? В первую очередь не заинтересованы, чтобы они вернулись в Украину, – националисты. Возвращение Донецка и Луганска ставит осиновый кол во все это движение», - заявил экс-депутат Рады.

Ранее первый замредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что вряд ли очередная «нормандская встреча» приведет к серьезным результатам.

