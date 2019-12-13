Новости за ночь: Климкин предрек переход части Украины к России
Часть украинских территорий может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Ura.ru.
«Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ», — написал Климкин в своем материале, опубликованном на сайте издания «Европейская правда».
Экс-глава МИД Украины добавил, что это не его личное мнение – ряд украинских политиков также придерживается подобной точки зрения.
Климкин также рассказал, что существует несколько сценариев разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Так, Киев может «заморозить» его, но это даст России возможность нарушить статус-кво. В этом случае у Украины появятся дополнительные препятствия для того, чтобы войти в ЕС и НАТО, а возвращение территорий Донбасса затянется на неопределенный срок. Третий вариант, по мнению Климкина, предусматривает «борьбу до победы», но общество его вряд ли поддержит, сообщает RT.
Напомним, что 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран – участников переговоров в «нормандском формате»: России, Украины, Германии и Франции. По итогам встречи участники приняли коммюнике, согласно которому предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех точках в Донбассе, а также провозгласили намерение добиться режима прекращения огня до конца года.
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