Новости за ночь: Климкин предрек переход части Украины к России

«Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ», — написал Климкин в своем материале, опубликованном на сайте издания «Европейская правда».

Экс-глава МИД Украины добавил, что это не его личное мнение – ряд украинских политиков также придерживается подобной точки зрения.

Климкин также рассказал, что существует несколько сценариев разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Так, Киев может «заморозить» его, но это даст России возможность нарушить статус-кво. В этом случае у Украины появятся дополнительные препятствия для того, чтобы войти в ЕС и НАТО, а возвращение территорий Донбасса затянется на неопределенный срок. Третий вариант, по мнению Климкина, предусматривает «борьбу до победы», но общество его вряд ли поддержит, сообщает RT.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран – участников переговоров в «нормандском формате»: России, Украины, Германии и Франции. По итогам встречи участники приняли коммюнике, согласно которому предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех точках в Донбассе, а также провозгласили намерение добиться режима прекращения огня до конца года.