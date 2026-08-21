Киев сообщил о готовности к переговорам с Москвой

Как заявил первый замглавы офиса украинского президента Сергей Кислица, Киев готов «садиться за стол переговоров, готов слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы».

Отмечается, что переговоры с участием США сегодня находится на паузе. Кислица отметил, что Киев рассчитывает на визит американских переговорщиков, чтобы сдвинуть переговорный процесс.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что период для обдумывания «продвижения вперед» настал в рамках диалога России и США по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

