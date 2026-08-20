Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры Москвы и Киева
Кандидат в генсеки Организации Объединенных Наций Ивонн Баки выступила за переговоры Москвы и Киева, сообщает РИА Новости.
Об этом она заявила во время выступления в международной организации. «Я думаю, что сейчас, после того как мы не смогли предотвратить войну, единственное решение — привести их за стол переговоров здесь, в ООН», — заявила Баки.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что период для обдумывания «продвижения вперед» настал в рамках диалога России и США по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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