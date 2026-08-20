Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры Москвы и Киева

Кандидат в генсеки Организации Объединенных Наций Ивонн Баки выступила за переговоры Москвы и Киева, сообщает РИА Новости.

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Об этом она заявила во время выступления в международной организации. «Я думаю, что сейчас, после того как мы не смогли предотвратить войну, единственное решение — привести их за стол переговоров здесь, в ООН», — заявила Баки.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что период для обдумывания «продвижения вперед» настал в рамках диалога России и США по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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