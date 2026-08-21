СМИ: Системе ПВО Украины все сложнее справляться с ударами РФ

Система ПВО Украины становится все менее способной отражать российские атаки, сообщает The New York Times.

СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по промышленным и энергетическим объектам Киева и области

По данным издания, военные России «все более уверенно пробивают украинскую оборону». Последние удары показали, что ВС России даже не пришлось применять беспилотники для «отвлечения» украинских сил ПВО от ракет и подавления комплексов ПВО.

В настоящее время нагрузка на украинские системы ПВО стала настолько велика, что ВВС Украины больше не разглашают данные о масштабе ракетных атак.

Ранее стало известно, что Украина израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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