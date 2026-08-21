СМИ: Системе ПВО Украины все сложнее справляться с ударами РФ
Система ПВО Украины становится все менее способной отражать российские атаки, сообщает The New York Times.
По данным издания, военные России «все более уверенно пробивают украинскую оборону». Последние удары показали, что ВС России даже не пришлось применять беспилотники для «отвлечения» украинских сил ПВО от ракет и подавления комплексов ПВО.
В настоящее время нагрузка на украинские системы ПВО стала настолько велика, что ВВС Украины больше не разглашают данные о масштабе ракетных атак.
Ранее стало известно, что Украина израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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