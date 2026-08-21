СМИ: На Украине застопорился план парализации аэропортов Москвы с помощью дронов

Киев подготовил план масштабной атаки на аэропорты Москвы, сообщает The Atlantic.

ВС России за неделю сбили 7078 беспилотников ВСУ

По данным издания, в его рамках планировалось использовать рой автономных дронов с искусственным интеллектом. Операцию под названием M&Ms разрабатывал бывший министр обороны Михаил Федоров. Инициатива предполагала запуск до 1000 небольших и бюджетных беспилотников за одну ночь. Они должны были перегрузить ПВО и парализовать московские аэропорты, чтобы международные авиакомпании отказались от полетов в российскую столицу.

План представили президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале 2026 года. Он выразил опасения из-за риска поражения гражданских самолетов, пассажиров и сотрудников аэропортов, однако разрешил продолжить подготовку операции, чтобы получить рычаг давления на российские власти и элиты, которым стало бы сложнее вылетать за границу. Процесс прервался в июле, после отставки Федорова.

Ранее военэксперт Кнутов рассказал, откуда летели 250 БПЛА в сторону Подмосковья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиМоскваАэропорты

Горячие новости

Все новости

партнеры