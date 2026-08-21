СМИ: На Украине застопорился план парализации аэропортов Москвы с помощью дронов
Киев подготовил план масштабной атаки на аэропорты Москвы, сообщает The Atlantic.
По данным издания, в его рамках планировалось использовать рой автономных дронов с искусственным интеллектом. Операцию под названием M&Ms разрабатывал бывший министр обороны Михаил Федоров. Инициатива предполагала запуск до 1000 небольших и бюджетных беспилотников за одну ночь. Они должны были перегрузить ПВО и парализовать московские аэропорты, чтобы международные авиакомпании отказались от полетов в российскую столицу.
План представили президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале 2026 года. Он выразил опасения из-за риска поражения гражданских самолетов, пассажиров и сотрудников аэропортов, однако разрешил продолжить подготовку операции, чтобы получить рычаг давления на российские власти и элиты, которым стало бы сложнее вылетать за границу. Процесс прервался в июле, после отставки Федорова.
Ранее военэксперт Кнутов рассказал, откуда летели 250 БПЛА в сторону Подмосковья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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