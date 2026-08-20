Карасин: Настал период «продвижения вперед» в переговорах с США по Украине

Период для обдумывания «продвижения вперед» настал в рамках диалога России и США по урегулированию на Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

Как отметил сенатор, российско-амерканские переговоры на Аляске были «прекрасной встречей в плане того, что были налажены контакты, было взаимное понимание того, что можно, а что нельзя достичь сразу».

«Вокруг этого было очень много споров и эмоций, в том числе в средствах массовой информации. Сейчас настал тот период, когда надо думать о продвижении вперед», — указал Карасин.

По его словам, Киев нервничает и чувствует ущербность своей позиции на фоне неудач ВСУ в рамках боевых действий. Также на Украине нарастает дискуссия, связанная с дальнейшими шагами в рамках конфликта. В этом смысле нужны и целесообразны любые международные контакты с партнерами, с США и даже Евросоюзом, который «стоит за всей этой авантюрой, связанной с киевским режимом, с его русофобией, с его неонацизмом и так далее».

Карасин призвал не оставаться в ожидании, а работать над реалистичными позициями, чтобы их можно было сопоставить с двух сторон, определить совпадения и различия между реальными предложениями и «искусственной буффонадой».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов сообщил, что контактов между сенаторами из России и США нет и пока не предвидится.

