Карасин: Настал период «продвижения вперед» в переговорах с США по Украине
Период для обдумывания «продвижения вперед» настал в рамках диалога России и США по урегулированию на Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».
Как отметил сенатор, российско-амерканские переговоры на Аляске были «прекрасной встречей в плане того, что были налажены контакты, было взаимное понимание того, что можно, а что нельзя достичь сразу».
«Вокруг этого было очень много споров и эмоций, в том числе в средствах массовой информации. Сейчас настал тот период, когда надо думать о продвижении вперед», — указал Карасин.
По его словам, Киев нервничает и чувствует ущербность своей позиции на фоне неудач ВСУ в рамках боевых действий. Также на Украине нарастает дискуссия, связанная с дальнейшими шагами в рамках конфликта. В этом смысле нужны и целесообразны любые международные контакты с партнерами, с США и даже Евросоюзом, который «стоит за всей этой авантюрой, связанной с киевским режимом, с его русофобией, с его неонацизмом и так далее».
Карасин призвал не оставаться в ожидании, а работать над реалистичными позициями, чтобы их можно было сопоставить с двух сторон, определить совпадения и различия между реальными предложениями и «искусственной буффонадой».
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов сообщил, что контактов между сенаторами из России и США нет и пока не предвидится.
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