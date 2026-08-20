Фри вместо шопинга: ТЦ придумали, как выгнать подростков с фуд-кортов

В пилотных проектах для молодёжи оборудуют специализированные зоны с настольными играми, пинг-понгом и другими форматами досуга. Инициатива направлена на решение проблемы, связанной с длительным пребыванием школьников в обеденных зонах. Около 40% посетителей, изначально пришедших на фуд-корт, впоследствии направляются в торговые галереи. Однако молодёжь, как правило, ограничивается совместным заказом еды и длительными разговорами, не совершая покупок в магазинах. Это приводит к снижению доступности столиков для платёжеспособных покупателей.

По информации участников рынка, внедрение досуговых активностей на одном из пилотных объектов уже продемонстрировало положительный эффект: часть подростков переключилась на игры, что позволило ускорить оборачиваемость посадочных мест.

Вместе с тем эксперты отмечают потенциальные риски. На сегодняшний день школьники формируют 5–10% общего трафика ТЦ, однако в часы после уроков и в выходные дни их доля в предприятиях общепита значительно возрастает. Обустройство полноценных развлекательных зон, по прогнозам аналитиков, может привести к дополнительному притоку молодёжи, в том числе в наиболее загруженные временные периоды, что способно нивелировать достигнутый эффект.

В качестве ориентира девелоперы рассматривают опыт китайских проектов — THE BOX Chaowai и Bailian ZX, где спортивные активности, аниме-культура, игры и субкультурные мероприятия используются для целенаправленного привлечения подростковой аудитории. Например, трансляция косплей-фестиваля в одном из китайских ТЦ собрала более 2 млн просмотров, а школьники самостоятельно генерируют контент и привлекают сверстников, формируя устойчивый трафик.

Ранее в одном из торговых центров Ярославля произошла массовая драка подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

