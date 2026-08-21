Студентов-медиков будут учить обращению с боевыми дронами

Каждое занятие будет длиться 1,5 часа. «Основы военной подготовки» будут преподавать два раза в неделю, а «профилактика экстремизма» — один раз, в онлайн-формате.

О дронах студентам-медикам будут рассказывать в рамках курса под названием «Герои современности — войска беспилотных систем». В список обязательных предметов для будущих врачей также попали «Основы российской государственности» и «История религий России», которые были внедрены во все вузы по требованию президента России Владимира Путина.

Наличие большого количества свободных бюджетных мест в медицинских вузах связано с новым законом о трехлетней отработке, а также с невостребованными у студентов направлениями. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

