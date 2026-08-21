По его словам, Россия рассчитывает использовать их как инструменты для диалога с Западом. Против разрыва договоров выступают профильные министерства РФ. Минх указал, что документы не исчерпали свой потенциал. «Если вы обратите внимание, и у главы государства, и у [министра иностранных дел] Сергея Викторовича Лаврова всегда подход один: мы готовы к общению, мы от него не отказываемся», — отметил политик.

Подчеркивается, что Россия всегда ответственно подходит к исполнению своих обязательств по международным договорам, в отличие от западных стран.

Ранее в Кремле заявили, что контакты России и Европы необходимы с точки зрения здравого смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

