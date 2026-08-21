Россия не намерена отказываться от договоров с НАТО и ЕС
Москва не будет денонсировать действующие соглашения с Североатлантическим альянсом, Евросоюзом, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом, сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.
По его словам, Россия рассчитывает использовать их как инструменты для диалога с Западом. Против разрыва договоров выступают профильные министерства РФ. Минх указал, что документы не исчерпали свой потенциал. «Если вы обратите внимание, и у главы государства, и у [министра иностранных дел] Сергея Викторовича Лаврова всегда подход один: мы готовы к общению, мы от него не отказываемся», — отметил политик.
Подчеркивается, что Россия всегда ответственно подходит к исполнению своих обязательств по международным договорам, в отличие от западных стран.
Ранее в Кремле заявили, что контакты России и Европы необходимы с точки зрения здравого смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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