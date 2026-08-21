Запасы золота в резервах ЦБ РФ снизились до минимума за 6 лет

По данным агентства, к 1 августа показатель снизился до 73,2 млн тройских унций, или 2,28 тыс. тонн. Это минимальный объем с января 2020 года. За июль запасы уменьшились на 0,2 млн унций, а с начала года сократились на 50 тонн. За семь месяцев стоимость золота в составе резервов снизилась на $33,7 млрд.

Сокращение запасов началось после длительного периода постоянного роста. До сих пор ЦБ РФ был крупнейшим государственным покупателем золота в мире.

Сокращение золотых резервов, о котором сообщил Центробанк РФ, не свидетельствует «о каких-то необратимых негативных экономических процессах». Об этом заявил экономист Юрий Твердохлеб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

