Шохин: Текущий рост экономики РФ недостаточен для достижения национальных целей к 2030 года

Текущий рост российской экономики недостаточен для достижения национальных целей к 2030 года, сообщил РБК президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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По его словам, чтобы достичь обозначенных экономических показателей, необходимо запустить новый инвестиционный цикл, чего нельзя сделать без роста экономики выше 2% в год. Шохин указал, что при ключевой ставке выше 10% инвестиционная активность бизнеса серьёзно затруднена. РБК

Ранее глава союза промышленников и предпринимателей попросил президента Владимира Путина укрепить рубль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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