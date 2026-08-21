Крупнейшая платежная система переводов РФ уйдет с рынка ЕС из-за санкций
Европейское подразделение крупнейшей в России платежной системы «Золотая корона» — KoronaPay Europe сообщило, что откажется от лицензии на работу в Европе.
Компания начала процедуру сдачи лицензии. Новые переводы уже не принимаются. Платежный центр, оператор платежной системы, 23 июля попал в 21-й пакет санкций Европейского союза. Новые переводы недоступны, а средства по ранее отправленным переводам можно вернуть через приложение.
Согласно данным на сайте «Золотой короны», из России переводы были доступны в Узбекистан, Турцию, Китай и Кыргызстан.
Ранее система переводов «Золотая корона» приостановила работу в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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