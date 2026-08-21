«Сбер» предложил дать ЦБ РФ больше свободы в операциях по регулированию курса рубля

По его словам, операции на валютном рынке нужно «отвязать» от бюджетного правила и сменить подход на «более гибкий», где регулятор самостоятельно решает, покупать валюту или продавать ее, «исходя из целей и задач поддержания ценовой и экономической стабильности». В качестве примера банкир приводит США, которые недавно провели интервенции на рынке японской иены к доллару просто потому, что курс находился «не там, где им кажется, находится равновесие».

Исаков указал, что это «зрелый подход к управлению валютным курсом». ЦБ, по его мнению, должен регулировать стоимость рубля «настолько же системно и основательно, как он подходит к решению о ставке».

Долгое время стабильность рубля обеспечивали продажи российской нефти, однако теперь курсы валют могут вернуться к показателям весны 2026 года, заявил в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

