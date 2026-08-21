«Сбер» предложил дать ЦБ РФ больше свободы в операциях по регулированию курса рубля

«Сбер» предлагает изменить правила работы Центрального банка на валютном рынке и предоставить ему больше свободы в операциях по регулированию курса рубля, сообщает Reuters со ссылкой на руководителя Центра макроэкономических исследований «Сбера» Александра Исакова.

Экономист объяснил, что влияет на ослабление рубля

По его словам, операции на валютном рынке нужно «отвязать» от бюджетного правила и сменить подход на «более гибкий», где регулятор самостоятельно решает, покупать валюту или продавать ее, «исходя из целей и задач поддержания ценовой и экономической стабильности». В качестве примера банкир приводит США, которые недавно провели интервенции на рынке японской иены к доллару просто потому, что курс находился «не там, где им кажется, находится равновесие».

Исаков указал, что это «зрелый подход к управлению валютным курсом». ЦБ, по его мнению, должен регулировать стоимость рубля «настолько же системно и основательно, как он подходит к решению о ставке».

Долгое время стабильность рубля обеспечивали продажи российской нефти, однако теперь курсы валют могут вернуться к показателям весны 2026 года, заявил в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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