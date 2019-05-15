Киев расширил список санкционных товаров из России
Новые торговые санкции против России ввела Украина. Как сообщает РИА Новости, под запрет на ввоз в страну попали удобрения, сельхозпродукция, транспорт.
Решение было принято кабинетом министров Украины. Также Киев с 1 августа 2019 года вводит дополнительные пошлины на товары из РФ, отмечает «Газета.ру».
«Есть предложение, чтобы мы приняли это решение с доработкой... Нет возражений? Решение принято», — цитирует украинского премьера Владимира Гройсмана RT.
По словам главы украинского кабмина, эмбарго и спецпошлины станут ответной зеркальной мерой. Под запрет на ввоз попадут те товары, которыми Украина может себя обеспечить самостоятельно, либо с помощью импорта из иных стран.
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