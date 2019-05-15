Киев расширил список санкционных товаров из России

Решение было принято кабинетом министров Украины. Также Киев с 1 августа 2019 года вводит дополнительные пошлины на товары из РФ, отмечает «Газета.ру».

«Есть предложение, чтобы мы приняли это решение с доработкой... Нет возражений? Решение принято», — цитирует украинского премьера Владимира Гройсмана RT.

По словам главы украинского кабмина, эмбарго и спецпошлины станут ответной зеркальной мерой. Под запрет на ввоз попадут те товары, которыми Украина может себя обеспечить самостоятельно, либо с помощью импорта из иных стран.