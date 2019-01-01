Кто кроме России? На Украине ужаснулись потерям от снижения торговли с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире CapitalTV.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП», — цитирует Саливона «РИА Новости».

Если не учитывать в расчетах российский газ, который Украина закупает в Словакии и других странах, то можно говорить о сокращении внешнеэкономической торговли с Россией более чем в три раза с 2013 года, отметил Саливон. При этом импорт из России упал почти в три раза, а украинский экспорт снизился больше чем в четыре раза.

О трагических последствиях снижения торговли с Россией на Украине говорят уже не первый раз. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал НСН, насколько простым украинцам необходима торговля с Россией.