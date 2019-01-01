Кто кроме России? На Украине ужаснулись потерям от снижения торговли с Россией
Экс-депутат Рады и украинский политолог рассказали НСН, почему Украина страдает от падения объемов торговли с Россией.
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире CapitalTV.
«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП», — цитирует Саливона «РИА Новости».
Если не учитывать в расчетах российский газ, который Украина закупает в Словакии и других странах, то можно говорить о сокращении внешнеэкономической торговли с Россией более чем в три раза с 2013 года, отметил Саливон. При этом импорт из России упал почти в три раза, а украинский экспорт снизился больше чем в четыре раза.
О трагических последствиях снижения торговли с Россией на Украине говорят уже не первый раз. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал НСН, насколько простым украинцам необходима торговля с Россией.
«Экономики страны уже почти нет, потому что, как оказалось на самом деле, при всей европейской интеграции основным партнером Украины была и остается Россия по многим группам товаров, начиная от транзита газа, заканчивая продуктами питания. Ярый националист Олег Тягнибок возмущался тем, что доля российских товаров на рынках во Львовской области выросла на 609%. Это говорит о том, что сегодня Украине необходимы российские товары, начиная с энергоносителей, заканчивая теми товарами, которые либо Украина не производит, либо они неконкурентоспособные, поэтому потребители хотят получать российский товар. Все попытки разорвать экономические связи, на мой взгляд, не увенчаются успехом», - подчеркнул экс-депутат.
В свою очередь, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил НСН, что несмотря на снижение доли украинского экспорта в Россию в последние годы, РФ остается самым крупным торговым партнером Незалежной, и так будет продолжаться еще долго.
«На данный момент обрести другого адекватного по значению торгового партнёра у Киева в обозримом будущем не получится. Причём основной причиной потерь украинской экономики является именно торговая война между Москвой и Киевом, а не вооружённый конфликт на востоке Украины», — указал украинский политолог.
Напомним, указ о приостановлении с 1 января 2016 года договора о зоне свободной торговли с Украиной президент РФ Владимир Путин подписал 16 декабря 2015 года. Решение было принято в связи с «исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность России».
Кроме того, с 1 января 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, которое Москва использует в качестве контрсанкций против стран, присоединившихся к антироссийским санкциям ЕС и США. Со своей стороны украинские власти запретили ввоз на Украину ряда российских товаров, в том числе говядины, свинины и мяса птицы, рыбы, водки, пива, сигарет с фильтром, кондитерских изделий, продуктов детского питания, кормов для кошек и собак, а также ряда прочих продуктов.
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