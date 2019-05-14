Беспомощный Киев. В Раде оценили риск разрыва отношений с РФ
В случае разрыва отношений с Россией Украина останется без «помощи с Востока». Такой прогноз в эфире телеканала «112 Украина» озвучил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
По его словам, новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ, при этом не разрывая отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами, пишут argumenti.ru.
Депутат также прокомментировал отмену визита в украинскую столицу адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Рабинович уверен, что это решение было связано с тем, что бывший мэр Нью-Йорка увидел «врагов Америки» в команде Зеленского, передает РЕН ТВ.
Ранее депутаты Верховной рады Надежда Савченко и Виталий Куприй 13 мая потребовали первым вопросом согласительного совета парламента рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. При этом спикер Андрей Парубий вынес на обсуждение иные вопросы. Однако, пристыдив Савченко и Куприя за невоздержанное поведение Парубий заявил, что Рада на этой неделе рассмотрит четыре проекта постановления о дате инаугурации. В числе предлагаемых дат - 19 и 20 мая, а также 1 июня.
Сам же Владимир Зеленский, проводя встречу с журналистами у стен украинского парламента, заявил, что планирует предложить депутатам Рады проголосовать за проведение инаугурации в воскресенье, 19 мая. И по его мнению, действующая власть пытается оттянуть дату, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в установленные законом сроки. Тем не менее, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что за словами Зеленского стоит совсем другая мотивация.
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