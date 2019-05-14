Беспомощный Киев. В Раде оценили риск разрыва отношений с РФ

В случае разрыва отношений с Россией Украина останется без «помощи с Востока». Такой прогноз в эфире телеканала «112 Украина» озвучил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

По его словам, новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ, при этом не разрывая отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами, пишут argumenti.ru.

Депутат также прокомментировал отмену визита в украинскую столицу адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Рабинович уверен, что это решение было связано с тем, что бывший мэр Нью-Йорка увидел «врагов Америки» в команде Зеленского, передает РЕН ТВ.