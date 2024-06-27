Роспотребнадзор: В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры

Отмечается, что ситуация и реализация мероприятий находятся на строгом контроле Роспотребнадзора. Ведомство подчеркнуло, что санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в РФ, в том числе в Херсонской области, остается стабильной.

Ранее вспышка холеры была зафиксирована в Херсоне, около 100 человек попали в больницы, как минимум 12 погибли, передает «Радиоточка НСН».

