Роспотребнадзор: В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры

Резерв вакцины от холеры создали в Херсонской области, он будет использован при необходимости. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Врач призвала принять жесткие меры для борьбы с холерой в Херсоне

Отмечается, что ситуация и реализация мероприятий находятся на строгом контроле Роспотребнадзора. Ведомство подчеркнуло, что санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в РФ, в том числе в Херсонской области, остается стабильной.

Ранее вспышка холеры была зафиксирована в Херсоне, около 100 человек попали в больницы, как минимум 12 погибли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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