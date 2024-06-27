Роспотребнадзор: В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры
Резерв вакцины от холеры создали в Херсонской области, он будет использован при необходимости. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что ситуация и реализация мероприятий находятся на строгом контроле Роспотребнадзора. Ведомство подчеркнуло, что санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в РФ, в том числе в Херсонской области, остается стабильной.
Ранее вспышка холеры была зафиксирована в Херсоне, около 100 человек попали в больницы, как минимум 12 погибли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры
- Минюст: Каждый второй арестант в России попал в СИЗО за нетяжкие преступления
- Депутат Синельщиков ответил на критику Бастрыкина в сторону Госдумы
- Рекордное потребление энергии было зафиксировано в мире в 2023 году
- В ФАС призвали сделать режим параллельного импорта бессрочным
- Песков оценил призыв Кадырова мстить родственникам террористов
- Трех рыбаков унесло на лодке в открытое море на Сахалине
- Рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали на торгах за $1,9 млн
- Путин наградил президента Конго орденом Почета
- Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещение футбольных матчей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru