Сальдо заявил, что причиной вспышки холеры на правобережье Днепра стало наводнение

По его словам, этого удалось бы избежать в случае проведения комплекса работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности. Еще один фактор заражения — засорение русла Днепра телами убитых украинских военных, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений.

Вспышка холеры зафиксирована в Херсоне, около ста человек попали в больницы, как минимум 12 погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

