Сальдо заявил, что причиной вспышки холеры на правобережье Днепра стало наводнение

Причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра стали наводнение, произошедшее после подрыва со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС, и игнорирование украинскими властями санитарных норм, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Херсонской области Владимира Сальдо.

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По его словам, этого удалось бы избежать в случае проведения комплекса работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности. Еще один фактор заражения — засорение русла Днепра телами убитых украинских военных, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений.

Вспышка холеры зафиксирована в Херсоне, около ста человек попали в больницы, как минимум 12 погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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