Сальдо заявил, что причиной вспышки холеры на правобережье Днепра стало наводнение
Причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра стали наводнение, произошедшее после подрыва со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС, и игнорирование украинскими властями санитарных норм, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
По его словам, этого удалось бы избежать в случае проведения комплекса работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности. Еще один фактор заражения — засорение русла Днепра телами убитых украинских военных, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений.
Вспышка холеры зафиксирована в Херсоне, около ста человек попали в больницы, как минимум 12 погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В НАТО делятся с Украиной данными с самолетов AWACS
- Сальдо заявил, что причиной вспышки холеры на правобережье Днепра стало наводнение
- Меликов: Врач подверглась травле из-за просьбы к пациентке снять никаб
- Производители ЕС боятся разорения из-за дешевых удобрений России
- СМИ: Алсу намекнула на причину развода с Абрамовым
- Ожидавшие у Four Seasons Канье Уэста фанаты начали расходиться
- Во Франции назвали итоги парламентских выборов поражением Макрона
- Потушен лесной пожар у курорта в Анталье
- Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС
- Испания вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв Грузию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru