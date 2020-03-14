Киев предоставит доступ к украинским пленным в Донбассе Красному Кресту

Международный комитет Красного креста (МККК) будет допущен к украинским пленным, находящихся на территории Донбасса. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Ермак рассказал, что об этих условиях для Красного Креста договорились участники контактной группы по Донбассу на встрече в Минске.

«Мы договорились в трехсторонней контактной группе о том, что к местам, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный крест"», -цитирует Ермака РИА Новости.