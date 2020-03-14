Киев предоставит доступ к украинским пленным в Донбассе Красному Кресту
Международный комитет Красного креста (МККК) будет допущен к украинским пленным, находящихся на территории Донбасса. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».
Ермак рассказал, что об этих условиях для Красного Креста договорились участники контактной группы по Донбассу на встрече в Минске.
«Мы договорились в трехсторонней контактной группе о том, что к местам, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный крест"», -цитирует Ермака РИА Новости.
По словам представителя Киева, Ермак отправился на заседание трехсторонней контактной группы из-за невыполнения договоренностей, достигнутых во время парижского саммита нормандской четверки.
Ранее НСН писала, что первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск - 76 человек. В числе переданных Донбассу - пятеро бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на Майдане.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и покинет «нормандскую четверку» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться, напомнили «Известия».
Напомним, советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН указал на причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, они кроются во внутренней политике Киева.
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