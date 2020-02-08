Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными

Двое из пяти бывших сотрудников украинского «Беркута» после обмена пленными в Донбассе возвратились в Киев. Об этом сообщил на странице в Facebook адвокат обвиняемых Александр Горошинский, также экс-сотрудник спецподразделения.

«Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договорённостей», - рассказал Горошинский.

Адвокат опубликовал открытое письмо «беркутовцев». В котором они обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить амнистии участникам «евромайдана» и «обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».