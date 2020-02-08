Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными
Двое из пяти бывших сотрудников украинского «Беркута» после обмена пленными в Донбассе возвратились в Киев. Об этом сообщил на странице в Facebook адвокат обвиняемых Александр Горошинский, также экс-сотрудник спецподразделения.
«Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договорённостей», - рассказал Горошинский.
Адвокат опубликовал открытое письмо «беркутовцев». В котором они обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить амнистии участникам «евромайдана» и «обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».
Маринченко и Тамтура заверили, что продолжат участвовать в судебных заседаниях по делу «Беркута», так как проесс является «основным источником правды о Майдане».
Украинские бойцы отметили, что были вынуждены согласиться на участие в обмене пленными в Донбассе, чтобы из-за личных интересов не поставить весь процесс под угрозу.
Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск - 76 человек. В числе переданных Донбассу - пятеро бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на Майдане.
Ранее НСН сообщала о реакции Организации объединенных наций (ООН) на передачу ДНР и ЛНР бывших бойцов спецподразделения «Беркут». В ООН по этому поводу выразили обеспокоенность.
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