На Украине пообещали выплатить компенсации пленным на следующей неделе
Украинцы, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получат на следующей неделе по 4 тысячи долларов. Такое заявление распространила через Facebook пресс-служба министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Реакция последовала в ответ на критику журналиста Юрия Бутусова в Facebook. Он обвинил власти страны в неисполнении обязательств по выплате компенсаций в 100 тыс гривен и выдаче квартир пленным.
«Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи», - приводит РИА Новости текст официального сообщения.
О переговорах по приобретению квартир для для освобожденных граждан заявила в Telegram уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск - 76 человек. В числе переданных Донбассу - пятеро бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на Майдане.
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