Киев намерен провести мировой саммит без России

Украина вместе с партнерами намерена провести мировой саммит без России, сообщил Wall Street Journal глава президентского офиса Андрей Ермак.

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По его словам, Киев формирует планы мирового саммита, в ходе которого с мировыми лидерами будет повышен уровень поддержки Киева в вопросе прекращения конфликта.

Ермак исключил прямые переговоры с Москвой на данном этапе.

Ранее Китай выступил за скорейшее возобновление переговоров РФ и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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