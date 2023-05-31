Киев намерен провести мировой саммит без России
31 мая 202306:02
Украина вместе с партнерами намерена провести мировой саммит без России, сообщил Wall Street Journal глава президентского офиса Андрей Ермак.
По его словам, Киев формирует планы мирового саммита, в ходе которого с мировыми лидерами будет повышен уровень поддержки Киева в вопросе прекращения конфликта.
Ермак исключил прямые переговоры с Москвой на данном этапе.
Ранее Китай выступил за скорейшее возобновление переговоров РФ и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru