Киев может инициировать созыв Постоянного совета ОБСЕ из-за России

По его словам, Украина в ходе форума намерена «поставить вопрос об агрессии России».

«Будет обсуждаться с государствами-участниками уже не только сама ситуация, но и рекомендации по совместным действиям», - приводит ТАСС слова Кулебы.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией.

