Киев может инициировать созыв Постоянного совета ОБСЕ из-за России
Киев может инициировать 18 февраля проведение совместного заседания Постоянного совета ОБСЕ и форума по сотрудничеству в области безопасности для рассмотрения действий России. Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украина в ходе форума намерена «поставить вопрос об агрессии России».
«Будет обсуждаться с государствами-участниками уже не только сама ситуация, но и рекомендации по совместным действиям», - приводит ТАСС слова Кулебы.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией.
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