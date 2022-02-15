«Народ должен прозреть»: Косачев не удивился словам Зеленского о «нагнетании» Запада

Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией, заявил в беседе Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «скандале с партнерами» из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической «войны» с Россией, сообщает «Страна.ua». Речь шла о трех странах, их Зеленский не назвал.

«Я не готов анализировать за господина Зеленского. У меня нет никакого сомнения, что Украину используют. Может быть, изначально Украина и рассчитывала на некий благоприятный для себя сценарий, не военный, а экономический, политический, но совершенно очевидно, что те вливания, которые продолжают поступать в экономику, та военная помощь, которая идет возрастающим потоком, никоим образом не компенсирует тот ущерб, который Украина несет в результате нагнетания напряженности вокруг этой страны и муссирования темы пресловутой "российской агрессии". Украинские власти не могут этого не видеть, не понимать, но у них пока не хватает политического мужества признать, что их ставка на безоглядное союзничество с Западом превратила их в страну, которая лишь содействует Западу в решении его проблем, и которая дополнительно генерирует проблемы для Украины. И количество стран, которые давят на Украину извне, будь то три, пять или десять, для меня совершенно не имеет значения, потому что на самом деле таких стран 30 – по количеству государств-членов НАТО. Это натовская операция, и она, увы, ничего не имеет общего с интересами Украины и европейской безопасности», - уточнил вице-спикер.