«Народ должен прозреть»: Косачев не удивился словам Зеленского о «нагнетании» Запада
Украинские власти понимают масштаб проблем из-за нагнетания конфликта со стороны стран НАТО, однако не могут свернуть с «западного» курса, считает сенатор Константин Косачев.
Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией, заявил в беседе Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «скандале с партнерами» из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической «войны» с Россией, сообщает «Страна.ua». Речь шла о трех странах, их Зеленский не назвал.
«Я не готов анализировать за господина Зеленского. У меня нет никакого сомнения, что Украину используют. Может быть, изначально Украина и рассчитывала на некий благоприятный для себя сценарий, не военный, а экономический, политический, но совершенно очевидно, что те вливания, которые продолжают поступать в экономику, та военная помощь, которая идет возрастающим потоком, никоим образом не компенсирует тот ущерб, который Украина несет в результате нагнетания напряженности вокруг этой страны и муссирования темы пресловутой "российской агрессии". Украинские власти не могут этого не видеть, не понимать, но у них пока не хватает политического мужества признать, что их ставка на безоглядное союзничество с Западом превратила их в страну, которая лишь содействует Западу в решении его проблем, и которая дополнительно генерирует проблемы для Украины. И количество стран, которые давят на Украину извне, будь то три, пять или десять, для меня совершенно не имеет значения, потому что на самом деле таких стран 30 – по количеству государств-членов НАТО. Это натовская операция, и она, увы, ничего не имеет общего с интересами Украины и европейской безопасности», - уточнил вице-спикер.
Косачев отметил, что сближение с Россией маловероятно при действующих властях.
«К сожалению, при нынешнем руководстве Украины это представить достаточно сложно, оно сделало политическую ставку на сотрудничество с Западом при любых обстоятельствах, и оно от этой позиции не отступит, потому что это будет самоубийственно для нынешних киевских властей. Сейчас они действуют вразрез с национальными интересами Украины, но они будут продолжать это делать столько времени, сколько они будут находиться у власти. В данном случае прозрение должно наступать не у властей, я на это не надеюсь, прозрение должно наступать у украинского народа. Ему, в конечном итоге, отвечать за ошибки власти и в социальной, и в экономической, и в политической сфере», - подвел итоги сенатор.
Ранее корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер в своем Twitter написал, что истерия вокруг приписываемых Кремлю «планов по вторжению» – это «расплата» Украины за корыстные интересы ее правительства.
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