Кеннеди-младший: Всего пять слов помогли бы Зеленскому избежать конфликта с Москвой

Конфликта между Москвой и Киевом могло бы не быть, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего.

Зеленский заявил о непричастности Украины к атаке беспилотников на Кремль

По его словам, для этого лидеру Украины Владимиру Зеленскому необходимо было заявить, что страна не планирует вступать в Североатлантический альянс. Как считает политик, президент поддался давлению со стороны главы Белого дома Джо Байдена и агрессоров-фашистов в своем правительстве, после чего решил объединиться с НАТО.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что Украина в составе НАТО защитит страны Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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