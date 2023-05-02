Глава офиса Зеленского Ермак: Украина в составе НАТО защитит страны Европы

Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс является лучшим способом завершить конфликт в стране и «гарантировать мир в Европе». Такое заявление сделал руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, Киев ожидает от Вильнюсского саммита альянса летом мощного сигнала относительно евроатлантического будущего Украины.

Ранее представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО должны принять все члены блока. По его словам, Вашингтон поддерживает «политику открытых дверей» Североатлантического альянса, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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