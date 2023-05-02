Глава офиса Зеленского Ермак: Украина в составе НАТО защитит страны Европы
Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс является лучшим способом завершить конфликт в стране и «гарантировать мир в Европе». Такое заявление сделал руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, Киев ожидает от Вильнюсского саммита альянса летом мощного сигнала относительно евроатлантического будущего Украины.
Ранее представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО должны принять все члены блока. По его словам, Вашингтон поддерживает «политику открытых дверей» Североатлантического альянса, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru