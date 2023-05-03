Зеленский заявил о непричастности Украины к атаке беспилотников на Кремль

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала российского лидера Владимира Путина или Москву.

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В ходе пресс-конференции в Хельсинки он отметил, что у украинской армии нет достаточного для таких действий количества оружия, поэтому оно не используется повсюду.

«Мы боремся на нашей территории... Мы не атаковали Путина», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что у России «больше нет побед», поэтому ей «нечем мотивировать» население.

Ранее представитель офиса украинского президента Сергей Никифоров заявил, что считает произошедшее в Москве «нагнетанием ситуации» перед Днем Победы, а «приём» с беспилотниками - ожидаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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