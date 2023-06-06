По его словам, украинские власти скрывают эти данные. Политик отметил, что о потерях врут как в Киеве, так и в Вашингтоне. В США также не говорят правду об настоящих причинах начала конфликта вокруг бывшей советской республики.

«Неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет», — отметил кандидат в президенты.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон должен стремиться к мирному существованию с Россией и Китаем, что будет способствовать экономическому процветанию всех трех стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

