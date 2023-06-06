Кеннеди-младший: Украина потеряла в зоне СВО 350 тысяч бойцов
Украинские вооруженные силы потеряли в боевых действиях около 350 тысяч военных, сообщил Fox News кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, украинские власти скрывают эти данные. Политик отметил, что о потерях врут как в Киеве, так и в Вашингтоне. В США также не говорят правду об настоящих причинах начала конфликта вокруг бывшей советской республики.
«Неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет», — отметил кандидат в президенты.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон должен стремиться к мирному существованию с Россией и Китаем, что будет способствовать экономическому процветанию всех трех стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru