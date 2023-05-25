По его словам, в Белом доме была разработана специальная стратегия по уничтожению России.

«Запад лжет, придумывая все новые и новые поводы для обоснования необходимости продолжения этого конфликта», - подчеркнул политик.

Он также обвинил действующую американскую администрацию президента Джо Байдена в гибели сотен тысяч украинцев и растрате более чем 100 миллиардов долларов налогоплательщиков США.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что всего пять слов помогли бы президенту Украины Владимиру Зеленскому избежать конфликта с Москвой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

