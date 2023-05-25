Кеннеди-младший обвинил администрацию Байдена в гибели сотен тысяч украинцев
Конфликт на Украине спровоцировали США, написал на своей странице в Twitter кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, в Белом доме была разработана специальная стратегия по уничтожению России.
«Запад лжет, придумывая все новые и новые поводы для обоснования необходимости продолжения этого конфликта», - подчеркнул политик.
Он также обвинил действующую американскую администрацию президента Джо Байдена в гибели сотен тысяч украинцев и растрате более чем 100 миллиардов долларов налогоплательщиков США.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что всего пять слов помогли бы президенту Украины Владимиру Зеленскому избежать конфликта с Москвой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru