Роберт Кеннеди – младший: Мир между США, РФ и КНР приведет к общему процветанию

Вашингтон должен стремиться к мирному существованию с Россией и Китаем, что будет способствовать экономическому процветанию всех трех стран, сообщил в Twitter во время беседы с американским миллиардером Илоном Маском претендент на пост президента США Роберт Кеннеди.

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«Давайте жить в мире с Россией, давайте жить в мире с Китаем и все вместе двигаться к общему процветанию», — призвал политик.

Он также предложил начать диалог США, Израиля, России и Китая по вопросам регулирования искусственного интеллекта.

Ранее Кеннеди-младший обвинил администрацию Байдена в гибели сотен тысяч украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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