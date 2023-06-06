Роберт Кеннеди – младший: Мир между США, РФ и КНР приведет к общему процветанию

«Давайте жить в мире с Россией, давайте жить в мире с Китаем и все вместе двигаться к общему процветанию», — призвал политик.

Он также предложил начать диалог США, Израиля, России и Китая по вопросам регулирования искусственного интеллекта.

Ранее Кеннеди-младший обвинил администрацию Байдена в гибели сотен тысяч украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

